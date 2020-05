Coronavirus: E. Monti (Lega) a Girelli (Pd), attacchi a Lombardia per coprire errori vostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima presa di posizione del Pd, questa volta a firma Girelli, contro la Lombardia, dimostra come l'opposizione abbia decisamente la memoria corta. Il Consigliere del Pd infatti dimentica volutamente che siamo noi, come Regione, ad avere sempre chiesto di poter eseguire più tamponi, mentre proprio dal governo nazionale ci hanno per mesi dato indicazioni opposte". Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, in risposta alle dichiarazioni di Gian Antonio Girelli del Pd. "Ricordiamo tutti - prosegue Monti - le parole di Conte a fine febbraio: 'La prova tampone va fatta solo in alcuni casi circostanziati. Il fatto che negli ultimi giorni si sia esagerato con la prova tampone non corrisponde alle prescrizioni della comunità scientifica' ". (segue) (Com)