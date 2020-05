Coronavirus: E. Monti (Lega) a Girelli (Pd), attacchi a Lombardia per coprire errori vostro governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parole del loro premier - evidenzia l'esponente leghista - a capo del loro governo che oggi, attraverso lo stesso commissario Arcuri, ha ammesso di non averci mandato i reagenti necessari ad effettuare i tamponi". "Appare evidente che lo scopo del Pd sia quello di denigrare continuamente il lavoro fatto dalla Lombardia e dalle altre Regioni per nascondere la drammaticità del fatto che il governo nazionale ci ha abbandonati per tutta l'emergenza. E non è un giudizio di parte, dal momento che lo stesso Sindaco di Bergamo Giorgio Gori con un tweet ha criticato il mancato rifornimento di reagenti, da parte del governo, sempre dopo le dichiarazioni di Arcuri di oggi" conclude Monti. (Com)