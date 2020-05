Medio Oriente: ambasciata palestinese a Roma, "Israele calpesta Gerusalemme Est e la libertà d’informazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata palestinese in Italia condanna duramente la decisione presa ieri dalle autorità israeliane di impedire per altri sei mesi il lavoro dell’ufficio di Gerusalemme Est della televisione palestinese. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica palestinese a Roma. "Il primo ordine di censura era arrivato sei mesi fa, con la chiusura di questa sede e la minaccia di arresto per i membri dello staff che avessero continuato a lavorare - si legge - . Ciò non ha impedito che la Tv trovasse il modo di fornire coraggiosamente i suoi servizi". Nel comunicato, inoltre, si legge: "L’accanimento del ministro della Pubblica sicurezza uscente, Gilad Erdan, risponde alle linee guida della politica israeliana, che mira da un lato a svuotare Gerusalemme Est occupata della sua popolazione e delle sue istituzioni; dall’altro a colpire i media palestinesi in quanto testimoni, di fronte al mondo intero, delle prevaricazioni israeliane ai danni di un intero popolo. Ci appelliamo a chi crede nella libertà d’informazione e nelle regole del diritto internazionale perché si unisca alla nostra condanna". (Com)