Auto: immatricolazioni auto elettriche in Europa cresciuta del 57,4 per cento in primo trimestre 2020

- L’immatricolazione di auto elettriche in Europa è cresciuta del 57,4 per cento nel primo trimestre del 2020. Lo rende noto l’associazione dei gruppi automobilistici europei, Acea, ripresa dai media internazionali. La vendita di automobili in Europa, nel Regno Unito e nell’area di libero scambio europea (Efta) è invece scesa del 52,9 per cento nel medesimo periodo, a causa anche delle restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus. Il numero delle immatricolazioni di automobili elettriche è ancora solo il 4,3 per cento del totale, almeno stando ai dati dell’Acea. Le vendite di mezzi di questo tipo hanno ammontato a 130 mila fra gennaio e marzo, con un aumento del 145,6 per cento in Francia, del 63,3 per cento in Germania e un declino del 12,4 per cento in Norvegia.(Res)