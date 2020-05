Coronavirus: Gallera, in Lombardia tamponi a 90 per cento ospiti rsa, positività al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia "a oggi abbiamo fatto i tamponi al 90 per cento degli ospiti nelle Rsa". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "In totale abbiamo fatto 45.694 tamponi sui 5.469 ospiti - ha aggiunto - Si tratta di un'azione massiva che abbiamo messo in campo per andare quindi a verificare lo stato di tutti gli ospiti delle rsa e che ha portato ad avere una positività di circa il 25 per cento (12.892 su 45.694)".(Rem)