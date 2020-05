Fase 2: Silvestroni (Fd'I), Arcuri non ha risolto un problema, anzi li ha complicati tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, rileva che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri "si deve dimettere insieme a chi lo ha nominato. Le mascherine a 50 centesimi non ci sono, non ha risolto un solo problema di quelli che esistevano, ma è riuscito a complicarli quasi tutti. Chi non capisce il senso della democrazia - continua il parlamentare in una nota - oltre ad avere evidenti e obbiettive incapacità per ricoprire il ruolo di commissario straordinario all'emergenza Covid-19, non ha altra possibilità che quella di dimettersi. Il caro Domenico non è stato eletto dai cittadini, ma nominato dalle istituzioni ed a quelle deve innanzitutto rispondere. Se vuole essere giudicato dal popolo - conclude Silvestroni - si candidi e provi ad essere eletto, prima di allora risponde al Parlamento come Costituzione vuole". (Com)