Nato: Stoltenberg a Consiglio Difesa Ue, nostra collaborazione più importante che mai

- La collaborazione tra Nato e Unione europea "è più importante che mai" per aiutare i rispettivi membri e partner, rafforzare la resilienza delle popolazioni e combattere la disinformazione. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che oggi ha partecipato alla videoconferenza dei ministri della difesa dell'Unione europea insieme al sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, Jean-Pierre Lacroix, per discutere delle implicazioni sulla sicurezza della pandemia di Covid 19 e degli sforzi di entrambe le organizzazioni per rispondere a questa sfida. Il segretario generale ha accolto con favore la stretta collaborazione tra Nato e Unione europea affermando che "è più importante che mai per aiutare i nostri rispettivi membri e partner, rafforzare la resilienza delle nostre popolazioni e combattere la disinformazione". Stoltenberg ha sottolineato che la Nato sta facendo la sua parte per sostenere le nazioni, anche mediante il trasporto aereo di forniture, la condivisione di competenze mediche, lo sviluppo di risposte innovative e il dispiegamento di militari alleati per sostenere le autorità civili. Ha inoltre sottolineato che l'Alleanza rimane pienamente impegnata nella sua missione di fornire pace e sicurezza ai cittadini. Stoltenberg ha ricordato che le sfide alla sicurezza non sono diminuite a causa del Covid 19 e che potenziali avversari cercheranno di testare la risoluzione della Nato. Il segretario generale ha sottolineato che, mentre la Nato risponde alla pandemia, si sta anche preparando per gli effetti a lungo termine di Covid 19 e sta lavorando per aiutare gli alleati a rafforzare la loro capacità di recupero. (Beb)