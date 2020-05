Roma: assessore Mobilità, su strisce blu opposizioni fanno finta di non sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni dell'Assemblea capitolina hanno criticato duramente la maggioranza M5s per aver bocciato le due mozione per la sospensione del pagamento delle strisce blu durante la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Su Facebook è arrivato dopo poco la replica dell'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Le opposizioni - scrive l'assessore - stavolta hanno superato ogni limite. Ci accusano di estorcere agli utenti romani il pagamento delle strisce blu, e addirittura di volerne aumentare la tariffa. In realtà fanno finta di non aver ascoltato le spiegazioni date nelle ultime due occasioni, sia in commissione mobilità sia in cabina di regia, entrambe di venerdì scorso. Evidentemente non possono far altro che fingere di non aver capito. Avevano chiesto la sospensione del pagamento della sosta fino al superamento dell’emergenza, per favorire le persone che non possono fare a meno di spostarsi con la propria autovettura. Di fatto, se avessimo condiviso quanto da loro richiesto, avremmo ottenuto l’effetto esattamente opposto, con le inevitabili proteste da parte di chi volevano favorire, che avrebbero dato la colpa all'amministrazione 5 stelle. L’effetto di penalizzare chi ne ha più bisogno - prosegue Calabrese - lo avremmo anche nel caso di uno sconto significativo dell’abbonamento mensile, come prospettato in commissione, semplicemente perché amplierebbe considerevolmente la platea dei richiedenti, andando a comprendere anche chi non ha necessità di sconti, o di chi, soprattutto, non ha interesse a utilizzare la propria autovettura con tariffa piena della sosta. E in ogni caso, prima di poter dare attuazione a uno sconto, differentemente dalla precedente sospensione che è stata possibile tramite una ordinanza della sindaca, servirebbe il tempo per i vari passaggi di approvazione in giunta e in Aula, andando ad applicare la tariffa scontata in un tempo non immediato". (segue) (Rer)