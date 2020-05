Fase 2: Labriola (FI), regole per mare mix di horror e fantascienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, afferma in una nota che "le regole per poter andare al mare, nell'estate oramai targata Covid-19, sono un mix di film horror e fantascienza e, ancora una volta, penalizzeranno il Sud. Il governo è consapevole che le linee guide per le spiagge che prevedono una distanza di cinque metri renderà impossibile aprire gli stabilimenti balneari, App, turni, sorveglianza sui bambini, bacchettandoli magari se fanno un castelli di sabbia con altri bambini, sono roba da fantascienza". A giudizio della parlamentare, "le indicazioni contenute nel documento di Inail e Istituto superiore di sanità appena pubblicato sulla balneazione sono una vera follia. Molti italiani hanno le seconde case al mare e pagano le tasse tutto l'anno, quindi non si può togliere loro il diritto di andare al mare, previo il non pagamento delle tasse". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Il governo sta giocando con il fuoco, nascondendosi dietro il virus e ai comitati per continuare a mortificare gli imprenditori, le famiglie, gli artigiani, commercianti e autonomi. E intanto per non farci mancare niente invece di eliminare i comitati e iniziare a fare politica Conte nomina altre sei persone nello staff di Colao - conclude Labriola - ma solo per garantire la parità di genere: una vergogna".(Com)