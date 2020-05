Per il virologo Anthony Fauci una riapertura prematura comporterebbe "serie conseguenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di riapertura prematura degli Stati confederati potrebbero esserci conseguenze “davvero serie” per la salute dei cittadini degli Stati Uniti. Lo ha detto il capo della task force della Casa Bianca sul coronavirus, Anthony Fauci, parlando oggi nel corso di un’audizione in videoconferenza alla commissione Salute del Senato. Alla domanda della senatrice democratica Patty Murray su cosa succederebbe se non si seguissero le linee guida degli esperti di salute sulle fasi della riapertura, Fauci ha affermato che “non vi è alcun dubbio sul fatto che, anche nelle migliori circostanze, una volta passati alla fase della mitigazione vedremo riapparire nuovi casi, e la capacità di rispondere a quei casi con l’isolamento e un buon tracciamento dei contatti determinerà se sarà possibile continuare ad andare avanti nel tentativo di riaprire l'America. La mia preoccupazione è che potremo assistere nuovamente a piccoli picchi che potrebbero trasformarsi in focolai”, ha aggiunto. (Res)