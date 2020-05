Usa: "Cnn", oltre 3 mila miliardi di dollari nel nuovo pacchetto di aiuti preparato dai dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno fondi per oltre 3 mila miliardi di dollari nel nuovo pacchetto di aiuti economici preparato dal Partito democratico negli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti dem all'emittente "Cnn". Oggi il leader della maggioranza democratica alla Camera, Steny Hoyer, ha fatto sapere che la bozza prevede finanziamenti per Stati e governi locali, oltre a pagamenti diretti per gli individui e fondi per aumentare le attività di test e di tracciamento dei contagi da coronavirus. Ancora, il disegno di legge dovrebbe includere nuovi fondi per studenti, poveri e per le elezioni. Il testo dovrebbe incontrare tuttavia l'opposizione dei repubblicani. Ieri il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato che "non vi è l'urgenza di agire immediatamente" con un nuovo pacchetto di aiuti e che sul tema i repubblicani del Senato sono in linea con la Casa Bianca. (Nys)