Lavoro: La Pietra (Fd'I), sanatoria per migranti è inaccettabile, non serve la demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, capogruppo in commissione Agricoltura a palazzo Madama, afferma: "Si apprende che da non meglio precisate fonti provenienti dal Viminale sarebbe pronto un testo per una sanatoria degli irregolari. Si legge, inoltre, che la misura sarebbe stata decisa in seguito alle 'pressanti richieste' provenienti dal mondo agricolo per i raccolti e per l'emersione del lavoro nero. E' inaccettabile - prosegue il parlamentare in una nota - l'agricoltura ha bisogno di persone professionalmente preparate, come i tanti lavoratori stagionali che provengano dai Paesi dell'est. Non serve per l'emersione del lavoro nero, che è un fenomeno che coinvolge tutti, italiani e stranieri. E l'agricoltura non è un covo di illegalità dove regna lo sfruttamento dei lavoratori. Gli agricoltori - conclude La Pietra - sono gente onesta e dove ci sono sacche di illegalità che vanno combattute potenziando i controlli aumentando risorse, uomini e mezzi. Non serve la demagogia". (Com)