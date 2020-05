Israele-Usa: fonti stampa, Gerusalemme ripensa a costruzione cinese impianto dissalazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele starebbe rivalutando l’offerta di una società legata alla Cina, la Hutchison, per la costruzione di un impianto di dissalazione, il Sorek 2, nel kibbutz Palmachim, a sud di Tel Aviv. Lo riferisce l’emittente televisiva “Channel 13”, alla vigilia della visita del segretario degli Stati Uniti, Mike Pompeo, a Gerusalemme, attesa domani, 13 maggio. "Gli statunitensi hanno inviato messaggi in modo gentile ed educato, ma ovviamente vogliono che riesaminiamo la partecipazione della società cinese alla gara", ha detto a “Channel 13” un funzionario israeliano. Nell'ottobre 2019, dopo tre anni di intense pressioni da parte di Washington, preoccupata per la portata degli investimenti cinesi in Israele, Gerusalemme ha annunciato che istituirà un comitato consultivo per controllare gli investimenti stranieri. Il comitato consultivo sarà guidato dal ministero delle Finanze e "esaminerà gli aspetti di sicurezza nazionale nel processo di approvazione degli investimenti esteri".(Res)