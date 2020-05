Germania, la sentenza di Karlsruhe scuote i vertici della Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scosse del terremoto politico e giuridico provocato dalla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp) della Banca centrale europea (Bce) hanno raggiunto l'Unione cristiano-democratica (Cdu). Due dei candidati alla presidenza del partito, Friedrich Merz e Norbert Roettgen, hanno infatti assunto posizioni radicalmente opposte sul verdetto. Esponente della destra della Cdu, vicino ai circoli economici tedeschi e alla finanza internazionale e noto oppositore del cancelliere Angela Merkel, Merz ha difeso la pronuncia della Bverfg. Al contrario, Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, ha definito “fatale” la decisione con cui i giudici costituzionali tedeschi hanno dichiarato il Pspp in parte in conflitto con la Legge fondamentale della Germania. Il Bverfg ha, inoltre, rovesciato la sentenza emessa nel 2018 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe) con cui il Pspp veniva riconosciuto conforme alla normativa dell'Ue. In tal modo, sovvertendo il primato del diritto europeo sugli ordinamenti degli Stati membri, il Bverfg potrebbe aver aperto una pericolosa crepa nell'architettura dell'Ue. Tuttavia, in un'intervista rilasciata oggi al gruppo editoriale tedesco Funke, Merz ha dichiarato che il commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla sentenza del Bverfg, secondo cui il diritto dell'Ue “ha sempre la precedenza sul diritto nazionale, è semplicemente errato in questa forma apodittica”. L'esponente della Cdu ha aggiunto che, fin quando i paesi membri saranno “i pilastri principali” dell'Ue come Unione di Stati, le Corti costituzionali avranno “il diritto e il dovere” di sindacare la costituzionalità delle azioni degli organi e delle istituzioni statali. Per Merz, ciò include anche le azioni degli Stati membri “all'interno delle istituzioni europee” come la BceL'esponente della destra della Cdu è, quindi, intervenuto sul conflitto tra Bverfg e CgUe, descrivendolo come “molto più profondo di quanto appaia a prima vista”. In particolare, Merz ha osservato: “La questione è se la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia una decisione definitiva in cui le competenze possono essere esercitate esclusivamente in maniera congiunta dalle istituzioni europee e degli Stati membri”. Secondo Merz, questo è il caso della politica monetaria, “perché le banche centrali degli Stati membri sono esattamente istituzioni nazionali vincolate dal diritto europeo da quello dei rispettivi paesi”. La sentenza del Bverfg valuta, dunque, “con attenzione” proprio questa questione, “non vincolando la Bce, ma la Bundesbank come parte del Sistema europeo delle banche centrali (Sebc)”, ha aggiunto. La decisione della Corte costituzionale federale prevede, infatti, che la Bundesbank debba interrompere la propria partecipazione al Pspp qualora, entro tre mesi, la Bce non fornisca chiarimenti sulla proporzionalità del programma.Mentre Merz difende le prerogative del Bverfg, Roettgen, considerato un indipendente dai suoi stessi colleghi della Cdu, guarda con sconcerto alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Pspp, in particolare per le conseguenze che potrebbe provocare per l'Europa e per il ruolo della Germania nell'Ue. “È la prima volta che considero fatale una decisione del Bverfg”, ha dichiarato il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Passauer Neue Presse”. Secondo Roettgen, con il loro ultimo verdetto, i giudici costituzionali tedeschi “stanno conducendo la Germania verso un conflitto con la Banca centrale europea e l'Unione europea, che non può essere risolto”. Un'anticipazione dei possibili sviluppi negativi si è avuta rapidamente, con la sentenza del Bverfg accolta con favore dal governo nazionale-conservatore in Polonia. Pertanto, ha proseguito Roettgen, “è comprensibile che la Commissione europea stia valutando una procedura di infrazione” nei confronti della Germania. Per il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, tuttavia, “l'imperativo ora deve essere limitare i danni”. La procedura di infrazione a carico della Germania è, pertanto, “sconsigliabile” perché sarebbe “un passo ulteriore nel vicolo cieco aperto dalla Corte costituzionale tedesca” con la sua decisione sul Pspp.Secondo Roettgen, la soluzione appare quindi una pausa di riflessione. In tale prospettiva, vedendo il proprio verdetto ampiamente criticato nell'Ue e accolto con favore dalle forze euroscettiche o antieruopee, il Bverfg “capirà e non ripeterà il medesimo errore in futuro”. In questo modo, ha sottolineato, “si potrebbe uscire da questa difficile situazione in maniera pragmatica”. A ogni modo, Roettgen ha evidenziato: “Il Bverfg si è riservato il mandato di imporre alla politica monetaria della Bce condizioni che dovrebbero essere controllate dagli Stati nazionali. Chiunque voglia mantenere l'indipendenza della Bce non può avere alcun interesse in questo, nemmeno la Germania”. Roettgen ha quindi ricordato come sia soltanto la CgUe che può avere “l'ultima parola” nell'interpretazione del diritto europeo. Per tale motivo, il Bverfg “è andato troppo oltre” con la sentenza sul Pspp e ora vi è “il pericolo” che il suo esempio sia seguito da altri tribunali degli Stati membri dell'Ue. Roettgen ha, infine dichiarato: “La decisione della Corte costituzionale federale porta a un conflitto di potere che non può essere risolto”.Le divergenze tra Merz e Roettgen sulla sentenza del Bvferg in merito al Pspp paiono gettare una prima luce sugli sviluppi futuri della Cdu, almeno in politica europea, qualora uno dei due dovesse essere eletto alla presidenza del partito. All'incarico concorre anche il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, esponente della nomenklatura cristiano-democratica, in tandem con il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Non è ancora dato sapere quando la Cdu eleggerà il suo nuovo capo, che dovrà succedere al presidente dimissionario, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer. Un congresso straordinario era stato convocato a tale scopo per il 25 aprile scorso, ma è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus. Chi fosse stato eletto presidente della Cdu avrebbe dovuto essere confermato al Congresso annuale del partito, a oggi ancora confermato a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo.Intanto, la posizione del partito sulla sentenza del Bverfg può essere ricondotta a quanto il cancelliere Angela Merkel avrebbe dichiarato ieri, 11 maggio, durante una teleconferenza con la dirigenza della Cdu. Secondo indiscrezioni raccolte dal quotidiano “Handelsblatt”, per Merkel la sentenza del Bverfg sul Pspp crea “una situazione difficile” nei rapporti tra Germania e Ue. Allo stesso tempo, il capo del governo tedesco avrebbe espresso un cauto ottimismo circa una possibile soluzione del contrasto tra Ue e Germania provocato dalla pronuncia del Bverfg, con la Commissione europea che valuta di avviare la procedura di infrazione nei confronti del paese. Merkel avrebbe definito la decisione del Bverfg “sanabile” qualora la Bce spieghi il suo approccio all'acquisto di titoli di Stato. Secondo il cancelliere, il pronunciamento dei giudici costituzionali federali è “di grande importanza”. Merkel avrebbe poi ammesso che la situazione è “delicata” perché la sentenza del Bverfg è stata accolta con favore da diversi Stati membri dell'Ue. Per il cancelliere, la questione della pronuncia della Corte costituzionale federale sul Pspp deve essere gestita “con saggezza” da tutte le parti coinvolte, ossia governo tedesco, Ue e Bce. Merkel ha, infine, evidenziato che “l'indipendenza della Banca centrale europea è fondamentale per la Germania”. (Res)