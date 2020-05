Sanità: Rizzo Nervo (Pd), quella pubblica torni centrale in agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Luca Rizzo Nervo evidenzia che "le infermiere e gli infermieri svolgono quotidianamente un ruolo straordinario di assistenza, decisivo nel processo di cura, e insieme rappresentano l'espressione più concreta della prossimità e della relazione con chi ricorre alle cure in ospedale, nelle strutture territoriali, a domicilio. Il loro lavoro fa la differenza - continua il parlamentare in una nota - fra sentirsi semplicemente 'paziente' o sentirsi cittadino che fruisce di un diritto. Nell'emergenza Covid-19 infermiere e infermieri hanno messo tutta la loro professionalità in un contesto organizzativo di estrema complessità. Quaranta di loro sono morti di Covid e oltre 12.000 si sono contagiati. A loro oggi il riconoscimento e la gratitudine di tutti in questa Giornata internazionale dell'infermiere". L'esponente del Pd aggiunge: "Ma se vogliamo rendere onore al loro lavoro, dobbiamo farci carico di ciò che l'emergenza sanitaria ci sta insegnando: centralità della sanità pubblica e universalistica nell'agenda politica del Paese, innovazione organizzativa che consenta di lavorare in un contesto migliore, di maggior appropriatezza e quindi più efficace, piena valorizzazione delle competenze avanzate degli infermieri, come aggiornate e cresciute in questi anni dove sono state occasione di innovazione sanitaria, e che ancora aspettano - conclude Rizzo Nervo - di essere valorizzate appieno per quello che potrebbero". (Com)