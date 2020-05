Coronavirus: Zingaretti, oggi 22 casi nel Lazio, risultato incoraggiante ma ripartire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 22 nuovi casi di positività nel Lazio, un altro dato incoraggiante". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il contenimento del virus ha raggiunto risultati importanti grazie a regole e indirizzi chiari e a comportamenti responsabili dei cittadini. Nella regione che ospita la più grande metropoli italiana non era scontato - aggiunge il governatore -. Ora andiamo avanti con serietà e rigore verso una stagione di riaperture. Il Governo sta predisponendo le linee guida per la sicurezza, ma da giorni stiamo lavorando con gli operatori per raggiungere un risultato che soddisfi sicurezza e ripartenza. Questo pomeriggio inoltre ho firmato un’ordinanza per cui da domani sarà possibile andare nei propri locali commerciali e nei centri sportivi per mettere in campo tutte le misure necessarie per organizzare la ripresa. Ripartire, ma ripartire in sicurezza", conclude Zingaretti.(Com)