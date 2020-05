Coronavirus: Mediobanca, crescono WebSoft e Gdo mentre crollano energia e aeromobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area studi di Mediobanca ha pubblicato oggi un rapporto che esamina l’impatto della pandemia di Covid-19 sul bilancio al 31 marzo 2020 di oltre 150 grandi multinazionali con fatturato annuale superiore ai tre miliardi di euro, confrontandoli con i dati relativi al periodo corrispondente dell’anno scorso. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, in cui la crisi relativa alla pandemia viene definita come “unica nel suo genere, di proporzioni senza precedenti e le cui conseguenze stanno colpendo tutti gli attori economici, comprese le grandi multinazionali”. L’impatto dell’emergenza è stato particolarmente pesante per i produttori di aeromobili, per i colossi del settore petrolifero ed energetico e per il settore della moda, che hanno registrato “bruschi cali in tutte le principali voci di bilancio”, mentre è stato registrato, a causa principalmente del cambiamento delle abitudini associato alle serrate, un importante aumento dei ricavi per le WebSoft, per la grande distribuzione organizzata (Gdo) e per le case farmaceutiche. Sul piano geografico, nel primo trimestre la pandemia ha avuto conseguenze sensibilmente negative per le aziende che fatturato maggiormente in Asia e in Cina, dove tuttavia sono stati riscontrati segnali di ripresa a partire dalla fine di marzo; di contro, per le aziende che operano nei paesi europei e nelle Americhe la contrazione più importante è attesa per il secondo trimestre di quest’anno. Nonostante il perdurare dell’incertezza relativa alla portata e alla durata della pandemia, che rende difficile quantificare con esattezza il suo impatto sulle attività aziendali, lo studio afferma che la ripresa è attesa “per il secondo semestre 2020, e in particolare per il quarto trimestre dell’anno”. (segue) (Com)