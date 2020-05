Coronavirus: Mediobanca, crescono WebSoft e Gdo mentre crollano energia e aeromobili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, la crescita del fatturato più significativa è stata per le WebSoft con un incremento del 17,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, seguite dalla grande distribuzione organizzata e dalle case farmaceutiche che hanno registrato una crescita in termini di fatturato pari rispettivamente a 9,1 e 6,1 punti percentuali. A seguire i settori dei pagamenti elettronici, dell’elettronica e il comparto alimentare, con variazioni positive pari a 4,7, 4,5 e 3,4 punti percentuali. A registrare le maggiori perdite, invece, le multinazionali produttrici di aeromobili con un calo di fatturato pari al 22,1 per cento, seguite dalle oil & energy e dalla moda con diminuzioni pari al 15,9 e al 14,1 per cento. Cali importanti sono stati riscontrati anche nei settori dell’automotive e delle Telco, pari rispettivamente a 9,1 e 2,6 punti percentuali. (segue) (Com)