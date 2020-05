Coronavirus: Mediobanca, crescono WebSoft e Gdo mentre crollano energia e aeromobili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece i risultati operativi (Ebit), il dato è generalmente in calo con una flessione del 18,9 per cento rispetto al primo trimestre del 2019. Sempre in aumento la grande distribuzione organizzata, con un incremento del 33,6 per cento, le case farmaceutiche, con un aumento di 18,1 punti percentuali, le WebSoft e l’elettronica, che hanno registrato variazioni positive del 17,6 e del 10,9 per cento. Estremamente consistente invece il calo dei produttori di aeromobili, il cui Ebit è passato in terreno negativo, e i settori oil & energy, moda e automotive, con diminuzioni pari rispettivamente a 87,8, 81,5 e 75,8 punti percentuali. Lievemente più contenuta invece la contrazione che ha interessato i settori delle bevande (10,1 punti percentuali), dei pagamenti elettronici (8,9 per cento), dell’informazione e dell’intrattenimento (7,7 per cento), delle Telco (5,9 per cento) e dell’alimentare (3,4 punti percentuali). Il margine operativo netto (Ebit margin) medio delle multinazionali nel primo trimestre di quest’anno si è attestato al 14,3 per cento con un lieve calo rispetto ai primi tre mesi del 2019. Per quanto riguarda infine le performance, la crescita più importante ha interessato gli utili della grande distribuzione organizzata con un aumento del 34,8 per cento, seguita dalle case farmaceutiche e dalle WebSoft con incrementi pari rispettivamente a 20,5 e 14,9 punti percentuali. (Com)