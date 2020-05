© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, in una dichiarazione al Tg2, ha osservato che "il governo non dà risposte agli italiani, ma ha scarcerato i mafiosi, ha pagato il riscatto ai terroristi. Chiediamo un confronto immediato - ha continuato il parlamentare - per dare, a fondo perduto, sostegno soprattutto alle piccole imprese italiane che annaspano". (Rin)