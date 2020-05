Milano: Bolognini (Lega), assurdo Polizia Locale a casa, vengano impiegati in strada e nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo surreale che, in un momento come questo, in cui il rispetto delle regole è molto importante, chi potrebbe concretamente contribuire con la propria professionalità venga volutamente lasciato 'in panchina' dall'amministrazione comunale. Ci sono tanti agenti di Polizia Locale che, non si capisce bene perché, sono parcheggiati a casa da un paio di mesi, mentre sarebbero sicuramente più utili in servizio sulle strade e nei parchi". Questo il commento in una nota del commissario Lega Milano, Stefano Bolognini. "Il sindaco – aggiunge Bolognini – non può continuare a lamentarsi per degli (in alcuni casi presunti) assembramenti e a colpevolizzare i milanesi, quando sa di avere molti 'ghisa' che vengono tenuti forzatamente a riposo. Non metto in dubbio che i volontari nei parchi possano certamente dare una mano, ma non devono andare a sostituire gli agenti della Polizia Locale. Se il problema sono i parchi, li si mandino nei parchi, non mi sembra difficile. Invece, molti di loro sono tuttora costretti a casa o in 'smartworking' invece che essere in servizio attivo e lo trovo assurdo. Non aspettano altro che la possibilità di dare un contributo, ma, forse, per il Sindaco Sala è più facile lagnarsi invece che cercare delle soluzioni, anche quando le ha a portata di mano".(com)