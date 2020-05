Israele: ex presidente del parlamento Edelstein sarà ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del parlamento israeliano, Yuli Edelstein, ricoprirà la carica di ministro della Salute nel futuro governo di unità guidato in tandem dal premier uscente Benjamin Netanyahu e dal leader di Israel Resilience, Benny Gantz. "Dopo aver servito i cittadini di Israele per sette anni come presidente della Knesset, ho scelto di affrontare la sfida centrale e significativa per lo Stato di Israele, la lotta contro il coronavirus e la preparazione del sistema sanitario per nuove sfide", ha affermato Edelstein, durante una dichiarazione congiunta con Netanyahu. Quest'ultimo ha dichiarato: "Ringrazio Edelstein per aver aderito alla mia richiesta e aver scelto il portafoglio più importante, in particolare in questo momento". Il numero due del partito Likud di Netanyahu sarà anche membro del gabinetto di sicurezza e vicepresidente di un organo ministeriale creato per supervisionare la risposta al coronavirus. Il futuro esecutivo giurerà giovedì 14 maggio. (Res)