Coronavirus: Banco Bpm avvia crowdfunding per cittadini milanesi in difficoltà (2)

- Per far fronte all’emergenza Covid-19, ha commentato il responsabile della direzione territoriale Milano e Lombardia Nord della banca, Marco Adelghi, Banco Bpm “ha già erogato a livello nazionale donazioni per 3,5 milioni di euro, decidendo inoltre di creare una piattaforma di crowdfunding per realizzare una decina di progetti in alcune delle aree di riferimento in cui la Banca è storicamente presente”. Fondamentale, ha aggiunto, è la collaborazione con gli “attori simbolo del territorio quali Abitare Società Cooperativa, Acli Milanesi e Cooperativa Cascina Biblioteca, che fanno un lavoro straordinario nei quartieri della zona nord di Milano”. Lavorare per il sostegno del territorio, ha spiegato la presidente di Abitare Società Cooperativa, Emilia Viero Manicone, è “fondamentale per noi: in un quartiere si praticano la convivenza, lo scambio, la crescita, che sono l’anima di un luogo, e nell’emergenza abbiamo messo in atto ogni energia possibile su questo aspetto, vicini a chi ha avuto bisogno di aiuto”. (segue) (Com)