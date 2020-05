Coronavirus: Banco Bpm avvia crowdfunding per cittadini milanesi in difficoltà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile dell’area progettazione delle Acli di Milano, Gianluca Alfano, ha commentato che “in un momento così difficile per il paese diventa fondamentale promuovere sui territori azioni di solidarietà e di sostegno reciproco”. Il progetto “Luogo di Incontro”, ha aggiunto, va in questa direzione: la “preziosa collaborazione con Banco Bpm permette al progetto di allargare il coinvolgimento includendo nelle azioni di vicinanza e sostegno un numero più elevato ed una cura ancor più attenta delle famiglie e dei soggetti più in difficoltà”. Stando al responsabile del progetto per Cascina Biblioteca, Monica Villa, “Luogo di Incontro ha la capacità di assumere molte sfumature: nato per essere un modo diverso di incontrare persone e famiglie, si è trasformato durante l’emergenza”. Luogo di Incontro, ha aggiunto, è “fatica perché è difficile lavorare nell’emergenza, è bellezza perché raccoglie ogni giorno gli sguardi grati di chi incontriamo, è flessibilità e fantasia nel momento in cui crea risposte diverse ad esigenze nuove, che sia condividere un disegno su whatsapp o studiare forme per stare vicino ai bambini e alle loro famiglie; è vicinanza, ascolto affinché le persone sappiano di non essere mai sole”, ha aggiunto. (Com)