Roma: Gasparri (FI), su parchi Raggi ammette di aver raccontato favole

- Forza Italia all'indomani della riapertura dei parchi e dei giardini romani, "ha denunciato lo stato di degrado delle aree verdi, tanto amate dai cittadini, malgrado la Raggi per tutto il periodo di lockdown avesse promesso la risistemazione delle ville comunali". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Oggi la sindaca ammette che le ditte durante la fase più delicata dell'emergenza sanitaria - aggiunge Gasparri - non hanno lavorato e che quelle opere di manutenzione saranno effettuate a breve. Insomma, i cittadini hanno scoperto che il re è nudo, che dietro le promesse di riqualificazione degli spazi pubblici e di riassetto delle strade, c'era il nulla e, come se non bastasse, oggi devono anche subire toni minacciosi di possibili chiusure dei parchi a causa di qualche indisciplinato che non rispetta le regole. Proprio come in una favola. Peccato che chi quella favola l'ha raccontata ai romani, aveva il dovere di impegnarsi a scrivere un nuovo capitolo della storia di questa città". (Com)