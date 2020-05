Energia: Camerano (A2a), rallentamento investimenti non avrà alcun impatto su risultati 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rallentamento degli investimenti non avrà alcun impatto sui risultati del 2020. Rispetto al 2019 gli investimenti sono in crescita del 13 per cento e quindi pensavamo di crescere di più ma in particolare nel mese di marzo l'attività è rallentata in modo più consistente. Però da qui alla fine dell'anno ci aspettiamo che parte di questi investimenti verranno recuperati". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di A2a, Valerio Camerano, commentando nella call con gli analisti le informazioni finanziarie della trimestrale della multiutility lombarda evidenziando che il rallentamento non riguarda gli 'investimenti essenziali per la crescita e il posizionamento strategico dell'azienda". Gli investimenti - ha precisato il presidente Giovanni Valotti "cresceranno di meno di quanto avevamo inizialmente previsto ma non diminuiranno quindi c'è stato un rallentamento fisiologico dovuto alla fase di emergenza di questi mesi". (Rem)