Commercio: Corsetti (Pd), no a proposte che pregiudicano tutela salute e incolumità pubblica

- Aiutare la ripartenza di bar e ristoranti dopo questo drammatico momento "è non solo legittimo ma doveroso. Non posso però non manifestare la mia preoccupazione per le iniziative che si stanno mettendo in campo relativamente all'ampliamento degli spazi esterni delle attività commerciali". Lo dichiara in una nota Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Partito democratico. "Sono state, infatti, predisposte - spiega Corsetti - ben tre diverse proposte di deliberazione, due del M5s e una del Pd, che prevedono la possibilità di autorizzare bar e ristoranti ad occupare, anche in deroga, il suolo pubblico con tavoli e sedie come misura per sollevarsi dalla crisi economica determinata dall'attuale emergenza epidemiologica, recuperando all'aperto quei posti a sedere che andrebbero persi all'interno per il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle autorità governative e sanitarie. Ritengo che una simile impostazione appaia fortemente lesiva del pubblico interesse ed estremamente pericolosa per la salute pubblica; la complessa situazione sanitaria e sociale deve portare, infatti, a misure responsabili che tutelino innanzitutto la salute e l'incolumità pubblica scongiurando il rischio che riprenda con forza la diffusione del Coronavirus e che si inneschino pericolose tensioni sociali". (segue) (Com)