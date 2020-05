Commercio: Corsetti (Pd), no a proposte che pregiudicano tutela salute e incolumità pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampliare lo spazio esterno di bar e ristoranti per favorire il consumo all'aperto, prosegue ancora Orlando Corsetti, "ridurrebbe infatti inevitabilmente gli spazi di vivibilità sociale pregiudicando il libero transito su strade e marciapiedi che verrebbero letteralmente invasi dagli arredi esterni delle attività commerciali. Inoltre è impensabile che una simile agevolazione possa essere applicata indistintamente su tutto il territorio cittadino che presenta caratteristiche urbanistiche talmente diverse da apparire un insieme di tante città. Per questo stesso motivo, le eventuali domande per la richiesta dei dehors non possono essere soggette a procedure di autorizzazione automatica, come è stato proposto, perché ciò non consentirebbe un preventivo controllo della richiesta che riteniamo invece indispensabile. Dunque, tutte le eventuali nuove domande di concessione di suolo pubblico devono essere preventivamente e rapidamente esaminate, assentite o respinte dagli uffici preposti, opportunamente rafforzati dal Campidoglio attraverso la creazione di uffici ad hoc deputati alla valutazione delle stesse. Deve essere, infine, introdotto un efficace sistema sanzionatorio a carattere straordinario per l'immediata repressione di ogni abuso al fine di evitare che gli imprenditori onesti subiscano la concorrenza sleale dei furbetti di turno e di garantire ai cittadini serenità nel vivere quotidiano. Solo la modifica delle proposte nel senso indicato mi consentirebbe di sostenere un provvedimento di questo tipo che dovrà avere sempre come faro la tutela della salute pubblica, anche per evitare che amministratori e dirigenti possano trovarsi in futuro esposti all'imputazione del reato di diffusione colposa del virus". (Com)