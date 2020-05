Coronavirus: Lollobrigida (Fd'I), maggioranza allergica a democrazia rappresentativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, osserva che "la maggioranza getta la maschera e boccia l'emendamento di Fd'I", a sua prima firma, che "avrebbe reso vincolante il parere del Parlamento ai dpcm del governo". In una nota nota il parlamentare commenta: "Evidentemente a forza di stare col Movimento cinque stelle il Partito democratico è diventato allergico alla democrazia rappresentativa arrivando ad opporsi alla possibilità di restituire alle Aule parlamentari la centralità che è loro propria. Per Fratelli d'Italia è intollerabile continuare a concedere al capo del governo l'indisturbata possibilità di comprimere le libertà costituzionali degli italiani senza passare per il Parlamento, e continueremo a batterci - conclude Lollobrigida - contro chi si ostina a voler rendere sempre più marginali le prerogative degli eletti dal popolo". (Com)