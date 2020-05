Roma: Fipe Confcommercio, con misure distanziamento ristornati perdono 246mila posti, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le misure di distanziamento previste dal Comitato tecnico scientifico, ovvero una persona ogni 4 metri quadrati, i ristoranti romani perdono 246 mila posti a sedere (4,5 milioni a livello nazionale), il 63 per cento del totale. Lo chiarisce, in una nota, la Fipe Confcommercio Roma. "La ristorazione romana - si legge nella nota - è fatta da piccole attività che, come a livello nazionale, hanno in media una superficie di 90 metri quadrati e 62 posti a sedere. Il numero di posti a sedere per metro quadrato è pari a 0,7 ma nei piccoli ristoranti si scende a 0,6. Se si adottasse il parametro di 4 metri quadrati per cliente il numero dei posti scenderebbe di oltre il 60 per cento e nel caso di birrerie e pizzerie la riduzione sarebbe anche superiore. Il numero di posti per metro quadrato scenderebbe a 0,25". "E’ un’ipotesi inaccettabile che affosserebbe tutto il comparto - sottolinea Giancarlo Deidda, commissario di Fipe Confcommercio Roma -. Come Federazione abbiamo fatto proposte concrete basate su distanze tra i tavoli in grado di garantire la sicurezza e la possibilità delle aziende di lavorare per mantenere i livelli occupazionali. Con le distanze proposte, peraltro applicate in modo così severo solo nel caso della ristorazione, le aziende non potranno sopravvivere. La stessa possibilità di ottenere, come misura compensativa, maggiore spazio all'esterno è in questo modo assolutamente depotenziata. Per noi - conclude Deidda - il punto di riferimento resta il distanziamento interpersonale di un metro".(Com)