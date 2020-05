Coronavirus: assessore Piani, ok a 32mila domande per fondi 'Pacchetto famiglia'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia finanzierà 32mila delle 45mila domande pervenute per accedere al bando regionale relativo al 'Pacchetto famiglia', aperto lo scorso lunedì 4 maggio con una dotazione di 16,5 milioni di euro, per la richiesta di contributi connessi all'emergenza Covid-19, per mutui prima casa e strumenti e-learning per gli studenti tra i 6 e i 16 anni. Il sistema, nonostante i rallentamenti della prima giornata in cui sono state comunque finalizzate in poche ore oltre 7000 domande, ha funzionato e ha permesso di gestire le oltre 45.000 domande richieste pervenute. L'assessore alla Famiglia e Genitorialità Silvia Piani preannuncia un nuovo stanziamento di oltre 6 milioni di euro, portando così la dotazione complessiva della misura a oltre 22 milioni di euro che garantiranno il finanziamento di tutte le domande che rispettano i requisiti. "Un pacchetto coraggioso e concreto - ha ribadito l'assessore Silvia Piani - così come il 'Piano Marshall' approvato dalla Giunta per far ripartire l'economia lombarda e dare risposte concrete ad un territorio che ha bisogno di ricominciare più forte di prima". (com)