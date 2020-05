Fase 2: Ascari (M5s), donne nella task force sono valore aggiunto per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle, Stefania Ascari, sottolinea che "alla task force che, in queste settimane, sta supportando il governo nella definizione di politiche di contenimento del contagio da Covid-19, si sono aggiunte 5 donne. Ne sono personalmente felice. È un correttivo giusto e doveroso - continua la parlamentare su Facebook -, che il presidente Giuseppe Conte ha subito recepito per riequilibrare le forze. Le competenze che molte donne hanno raggiunto in tutti i campi della ricerca, non solo scientifica, rappresentano un importante valore aggiunto per porre finalmente in primo piano, anche nelle strategie di ripartenza post Covid, le molteplici tematiche di genere che la crisi sanitaria ed economica ha drammaticamente evidenziato". (Rin)