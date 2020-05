Usa: Fauci, sviluppo vaccino anti-coronavirus potrebbe richiedere tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta lavorando sodo per produrre un vaccino contro il coronavirus, tuttavia lo sviluppo “potrebbe richiedere del tempo” per arrivare sul mercato. Lo ha affermato oggi il capo della task force della Casa Bianca sul coronavirus, Anthony Fauci, nel corso di un’audizione in videoconferenza alla commissione Salute del Senato. Fauci, che ha deciso ieri di porsi in auto-isolamento dopo che un collaboratore del vicepresidente Mike Pence è risultato positivo al coronavirus, ha quindi ribadito che gli sforzi per contrastare il coronavirus dovrebbero essere “focalizzati sulle comprovate pratiche di contenimento e mitigazione della salute pubblica”. Prima dell’audizione, lo stesso Fauci aveva dichiarato al “New York Times” che un eccessivo allentamento delle restrizioni alla vita economica e sociale metterebbe a rischio la salute pubblica e ostacolerebbe la ripresa economica. “Se forziamo i tempi rischiamo il pericolo di molteplici focolai in tutto il paese”, ha aggiunto Fauci. (Nys)