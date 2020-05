Usa: la Camera studia nuovi regolamenti per permettere ai deputati di lavorare da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per i Regolamenti della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta vagliando un piano per consentire ai deputati di lavorare da remoto per la prima volta nella storia. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando una nota inviata ai membri della commissione, chiamati a riunirsi giovedì 14 maggio per approvare i nuovi regolamenti. Questi ultimi sarebbero sottoposti al voto dell’aula già il giorno successivo. I nuovi regolamenti rimarrebbero in vigore durante l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus: ai deputati verrebbe consentito di votare “per delega”, ovvero di designare degli individui chiamati a votare al loro posto in aula. Inoltre, verrebbero garantite procedure per portare avanti da remoto il lavoro delle commissioni. (Nys)