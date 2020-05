Silvia Romano: Meloni, vittima di integralisti islamici, Italia non dia segnali di sottomissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista all'"Huffington post" afferma che "Silvia Romano è una vittima, dei suoi rapitori e anche di un governo che ha spettacolarizzato la sua tragedia, invece di provare pietà per una giovane donna alla quale sono stati rubati due anni di vita. È giusto mobilitarsi per riportare a casa i connazionali rapiti, ma è stato gravissimo dare apertamente il segnale che l'Italia paga i riscatti per i sequestri, perché questo espone al pericolo tutti gli italiani che sono all'estero. Silvia", continua la parlamentare, "andava riportata a casa in silenzio, ma il bisogno di Conte e Di Maio di raccontare la loro presunta vittoria ha in realtà regalato all'Italia una tremenda sconfitta al cospetto del mondo. Ora il governo ha una sola strada: dare il segnale chiaro che non è vantaggioso rapire i nostri connazionali. I terroristi e i rapitori di Silvia Romano devono essere stanati casa per casa. Spero che l'esecutivo si stia muovendo in questa direzione e Fd'I", aggiunge Meloni, "ha già chiesto al Copasir di attivarsi per convocare Conte e tutti coloro che devono dare risposte precise in merito. Altrimenti abbiamo un problema serio". (segue) (Rin)