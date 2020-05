Silvia Romano: Meloni, vittima di integralisti islamici, Italia non dia segnali di sottomissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dibattito politico in corso, Meloni osserva che "in Fd'I non ci sono posizioni divergenti. Umanamente tutti proviamo solidarietà per una vittima, ma la questione politica è tutt'altra. Lasciamo al buonismo della sinistra la superficialità di vedere solo il lato umano della vicenda. Sono arrabbiata", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia, "per le violenze subite da questa ragazza, per il fatto che i suoi aguzzini oggi festeggino, e per la superficialità di una sinistra che vede come una cosa positiva l'immagine di sottomissione all'Islam che l'Italia ha subito". (Rin)