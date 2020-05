Coronavirus: Anelli (Lega), commissariare sanità lombarda? Magari mettendoci Arcuri, che insulta farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano2030 chiede al governo di commissariare la sanità lombarda, magari mettendoci quel Domenico Arcuri che ora insulta le farmacie e non è in grado di recuperare nemmeno i reagenti per i tamponi. Evidentemente quelli di Milano2030 non hanno ancora smaltito gli aperitivi con Sala e Gori e le continue sconfitte alle Regionali in Lombardia. Cin cin". Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, in risposta alla richiesta di Milano2030 di commissariare la Sanità lombarda. (com)