Italia-Tunisia: colloquio Sereni-Ennaifer, focus su Libia, immigrazione e rapporti bilaterali

- La vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con la sottosegretaria di Stato agli Affari esteri della Repubblica di Tunisia, Selma Ennaifer. Lo riferisce una nota della Farnesina. Dopo aver ricordato l’eccellente stato dei rapporti tra i due paesi, Sereni ha analizzato insieme alla collega tunisina la situazione dei rispettivi Paesi alla luce della pandemia del Covid-19, con particolare riferimento alla necessità di cooperare a livello bilaterale per contrastare l’emergenza sanitaria e la crisi economica e sociale provocata dal virus, in particolare in alcuni settori cruciali per entrambi i Paesi come il turismo. Sereni ha evidenziato la preoccupazione del nostro Governo per il riaccendersi delle ostilità in Libia nelle ultime settimane. La vice ministra ha ribadito che per l’Italia non esiste una soluzione militare in quel Paese e che occorre ripartire dallo stop immediato ai combattimenti, dal cessate il fuoco e dal dialogo politico come previsto dalle conclusioni della Conferenza di Berlino. In questo contesto, ha sottolineato Sereni, la missione navale decisa dall’Ue Irini, a guida italiana, sarà uno strumento importante per assicurare, con imparzialità ed equilibrio, ogni violazione dell’embargo delle armi, si legge nella nota. La vice ministra ha poi ricordato quanto sia essenziale che si proceda quanto prima alla nomina del nuovo rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu per la Libia. Infine, Sereni e Ennaifer hanno discusso di cooperazione nella questione migratoria, sottolineando la reciproca volontà di proseguire la proficua collaborazione nel contrasto al traffico di esseri umani. (Res)