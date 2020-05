Imprese: Cdp, nominati presidente e vicepresidente Commissione parlamentare di vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti – Gestione separata si è riunita oggi presso la sede della stessa, e ha eletto Sestino Giacomoni e Nunzio Angiola rispettivamente all’incarico di presidente e vicepresidente. Lo si apprende da un comunicato stampa di Cdp, in cui si ricorda che la Commissione di vigilanza ha il compito di monitorare le attività in Gestione separata (ossia quelle finanziate prevalentemente con risorse provenienti da risparmio postale) di Cdp. I componenti parlamentari sono i senatori Alberto Bagnai, Roberta Ferrero, Cristiano Zuliani e Vincenzo Presutto, e i deputati Nunzio Angiola, Raffaele Trano, Gian Pietro Dal Moro e Sestino Giacomoni. I componenti non parlamentari sono invece Mauro Orefice, presidente di sezione della Corte dei conti; Luigi Massimiliano Tarantino, membro del Consiglio di Stato; e i consiglieri del Tar Vincenzo Blanda e Carlo Dell’Olio. Il segretario della Commissione è invece Davide Colaccino il direttore affari istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Cdp. (Com)