Lombardia: approvata all'unanimità legge regionale su guardie ecologiche volontarie

- "L'approvazione all'unanimità della Legge regionale di riordino delle Guardie ecologiche volontarie concretizza il lavoro di rilancio del servizio delle Gev, che ho voluto avviare". Commenta così l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, l'approvazione all'unanimità della Legge regionale di riordino delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). "Dopo 15 anni - chiosa l'assessore regionale - era necessario rilanciare queste figure in un momento in cui la sostenibilità ambientale e la necessità di favorire una cultura attenta all'ambiente, alla tutela della biodiversità, alla riduzione dell'inquinamento sono al centro non solo delle politiche regionali, nazionali ed europee, ma anche della sensibilità di tutti noi". "Abbiamo voluto mantenere un impianto sussidiario, favorendo l'organizzazione dal basso del lavoro, in collaborazione con gli enti gestori - prosegue l'assessore -. Abbiamo voluto sostenere la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale. Inoltre, viene riconosciuto fondamentale il ruolo delle Gev nelle attività di educazione ambientale, di formazione, di custodia della natura e di vigilanza della tutela dell'ambiente". " (segue) (Rem)