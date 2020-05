Lombardia: approvata all'unanimità legge regionale su guardie ecologiche volontarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto si colloca anche la valorizzazione del servizio delle Gev, con l'obiettivo di aprirlo ai più giovani e alle nuove leve, le Gev del futuro. L'assessore Cattaneo coglie l'occasione per fare un appello: "Chiedo a chi ha sensibilità ambientale di prendere in considerazione il servizio di Guardia Ecologica Volontaria. Abbiamo bisogno di persone che desiderano diffondere una consapevolezza positiva del rapporto con l'ambiente, che sanno intervenire di fronte a comportamenti negativi in collaborazione con le autorità, ma soprattutto che possono favorire con un atteggiamento costruttivo la crescita di una mentalità a tutela dell'ambiente". L'assessore Cattaneo ha scritto questa settimana al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Ho chiesto di esplicitare la facoltà di ripresa dell'attività delle Gev nei provvedimenti che il Consiglio dei Ministri andrà prossimamente ad assumere per la cosiddetta Fase 2. Infatti, nei decreti che si sono susseguiti dal marzo scorso non era ricompresa tale attività fra quelle improcrastinabili". "Ho scritto anche agli Enti organizzatori per sollecitare, nel frattempo, una riflessione sulla possibilità - conclude Cattaneo - di riattivare il servizio in base alla vigente normativa che riconosce l'autonomia di gestione, naturalmente nel rispetto delle norme sanitarie e con la certezza che possano operare in sicurezza". (Rem)