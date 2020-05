Finlandia: ministro Istruzione Andersson, benefici da riapertura scuole superano i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I benefici derivanti dalla riapertura delle scuole in Finlandia superano i rischi. Lo ha affermato oggi il ministro dell’Istruzione finlandese Li Andersson, ripresa dai media locali. L’esponente del governo di Helsinki ha ribadito come la decisione di riprendere la didattica per gli asili e le scuole primarie sia stata presa quando è stata assicurata la sicurezza dei bambini e del personale. “Le strutture sono state riorganizzate per creare più spazi e sono stati studiati metodi per limitari i contatti fisici non necessari”, ha detto Andersson. (Sts)