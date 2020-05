Decreto Rilancio: Lepri (Pd), più risorse per scuole, altrimenti interverrà Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Lepri, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, sottolinea in una nota che "nel decreto Rilancio ci saranno alcune risorse per le scuole paritarie che gestiscono nidi e materne, sebbene non ancora sufficienti rispetto alle mancate rette. Ma non ci sarebbe invece nulla per le scuole elementari, medie e superiori paritarie". Secondo il parlamentare, "si tratta di una scelta contraria al principio della libertà educativa e alla volontà di sostenere tutte le imprese. Confidiamo che il governo possa intervenire già in queste ore, prima dell’approvazione del decreto. Altrimenti - conclude Lepri - sarà il Parlamento a lavorare per venire incontro alle giuste attese delle scuole paritarie e delle famiglie che le scelgono".(Com)