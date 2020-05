Forza Italia: Berlusconi nomina nuovi componenti coordinamento di presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi, si legge in una nota, "ha chiamato a far parte del coordinamento di presidenza di Forza Italia i signori Marco Bestetti, Enrico Pianetta, Catia Polidori e Michaela Biancofiore rispettivamente responsabili, in Forza Italia, degli 'Juniores', dei 'Seniores', di 'Azzurro donna' e delle attività di promozione e assistenza. E inoltre i signori Renato Brunetta, Giorgio Mulè, Andrea Mandelli e Alessandro Cattaneo rispettivamente responsabili dell’Economia, dei Dipartimenti, dei Rapporti con le associazioni professionali e di categoria e della formazione. Ai nuovi componenti del coordinamento di presidenza - conclude la nota - il presidente ha formulato i più affettuosi ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto e i più affettuosi auguri di buon lavoro". (Com)