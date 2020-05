Formazione: Luiss, in arrivo 1.000 borse di studio per il post Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portiamo nel nostro bagaglio la consapevolezza maturata durante queste settimane inedite: siamo una comunità, e solamente offrendo supporto a chi è in difficoltà possiamo assicurare la sostenibilità di una nuova stagione da affrontare insieme. Nessuno deve rimanere indietro - dichiara Giovanni Lo Storto, direttore generale dell'Ateneo, che prosegue: "Per questo la Luiss, in un momento così delicato, continua a sostenere talenti e le loro famiglie, per garantire l'accesso all'alta formazione, fondamentale per la crescita ed il futuro dei nostri giovani." Questi nuovi strumenti di sostegno al merito saranno destinati sia agli attuali studenti che ai nuovi immatricolati che si trovano improvvisamente in difficoltà economica, a causa degli effetti dell'emergenza Covid-19. Delle 310 borse di studio aggiuntive, 100 saranno rivolte a nuovi iscritti e riguarderanno tutta la durata degli studi triennali o a ciclo unico. Le altre 210 sosterranno gli attuali studenti, in difficoltà per i problemi legati all'emergenza sanitaria e che, naturalmente, manterranno i requisiti di merito. La Luiss Guido Carli rafforza, così, "il suo ruolo di università che mette al centro valore, talento e sensibilità sociale. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i relativi bandi di concorso". (Com)