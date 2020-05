Viabilità: Anas, in Veneto al via ripristino pavimentazione su statale 53 "Postumia" a Bolzano Vicentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato il completamento dei lavori di ripristino della pavimentazione sulla statale 53 "Postumia". Lo rende noto un comunicato. L'intervento rientra nel programma di risanamento del piano viabile avviato sulla statale nel 2019 e sospeso prima della stagione invernale, per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro. Per l'esecuzione dei lavori, si legge, dal 14 maggio sarà attivo in tratti saltuari il senso unico alternato all'altezza di Bolzano Vicentino. Questa fase di completamento degli interventi interesserà la statale per un tratto di 1 chilometro e si concluderà entro la fine del mese. Al fine di limitare il più possibile i disagi al traffico le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria notturna 19:00 – 7:00, escluso i festivi. Proseguono inoltre senza sosta - continua la nota - i ripristini della pavimentazione lungo la statale 16 "Adriatica" avviati a inizio aprile. I lavori stanno interessando entrambe le carreggiate per un tratto di 650 metri all'altezza di Corte Lazzarini, nel comune di Rovigo, dove si concluderanno entro sabato 16 maggio. Il transito nelle due direzioni è sempre garantito lungo la carreggiata libera allestita a doppio senso di circolazione. (Com)