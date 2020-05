Senato: Casellati, forze politiche hanno raccolto all’unanimità appello su Giornata Camici Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le forze politiche hanno raccolto all'unanimità l'appello sulla Giornata Camici Bianchi. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha incontrato oggi a Palazzo Giustiniani i rappresentanti dei Gruppi parlamentari del Senato, il presidente della Siae, Mogol, il direttore Generale della Siae, Blandini e il regista Özpetek.Tutte le forze politiche - si legge in una nota del Senato - hanno raccolto all’unanimità l’appello del mondo della cultura per istituire la Giornata dei Camici Bianchi, che avrà al Senato una corsia privilegiata. “Dal Senato, arriva un segnale di straordinario significato - ha dichiarato la presidente Casellati - sono molto soddisfatta per la risposta corale che ha ottenuto questa iniziativa. Una bella prova di unità nazionale”. La presidente del Senato ha aggiunto: “La Giornata dei Camici Bianchi è per non dimenticare il grande coraggio, il grande lavoro che i medici, gli infermieri e tutto il personale fanno ogni giorno. Senza orari e senza tregua. Per la grande responsabilità che da sempre dimostrano, è tempo di dare un fine mese con più soldi in tasca. Grazie a loro - prosegue la nota - è stato possibile affrontare con successo l’emergenza sanitaria. Grazie a loro, l’Italia può riaprire i battenti e i cittadini possono alzare le saracinesche di tutte le attività, guardando con fiducia al futuro loro e dei loro figli”. (Com)