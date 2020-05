Sudafrica: Covid-19, Usa donano mille ventilatori polmonari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti donerà fino a mille ventilatori polmonari al Sudafrica per aiutare il paese a rispondere all’emergenza Covid-19. “Il Sudafrica è il primo paese al mondo a ricevere questa attrezzatura all'avanguardia da parte del Consiglio di sicurezza nazionale e da Usaid (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale)”, ha dichiarato su Twitter l'ambasciata degli Stati Uniti a Pretoria. I ventilatori, si legge nella nota, hanno un valore complessivo di 14 milioni di dollari, cifra che sale fino a 20 milioni di dollari con le spese accessorie per l’invio. La donazione porta a oltre 41 milioni di dollari il sostegno finanziario totale finora offerto dal governo degli Stati Uniti alla risposta al Covid-19 in Sudafrica, che è il paese africano maggiormente colpito dall’emergenza coronavirus con oltre 11 mila casi e 200 decessi. La scorsa settimana il presidente Donald Trump aveva annunciato l’invio di 250 ventilatori alla Nigeria, così come all’Etiopia. (Res)