Speciale infrastrutture: Traversi (Mit), nodo ferroviario Genova e linea Genova-Milano entrambre prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti chiarisce che "in merito al mancato inserimento della Genova-Milano tra gli interventi prioritari, nelle semplici osservazioni espresse al Senato sui contenuti dello schema di aggiornamento del contratto di programma Rfi-Mit, la nostra azione segue una linea precisa ed una programmazione non casuale successivamente all'analisi costi-benefici del precedente governo e poi proseguita con il Conte 2, che vuole procedano i lavori". In una nota il sottosegretario puntualizza: "Ci tengo a precisare che il nostro governo, non a caso, ha nominato un commissario per il Terzo Valico con il quale stiamo affrontando diverse problematiche per far partire i cantieri del nodo ferroviario di Genova, mentre i lavori per le gallerie del Terzo valico proseguono già a pieno regime. Di fatto queste azioni - conclude Traversi - danno la misura e rendono esplicito quanto sia prioritario per il Governo portare a termine i lavori per ambedue le opere". (Com)