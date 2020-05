Speciale infrastrutture: Romania, piani d'investimento per il rilancio dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste la possibilità di assorbire una forza lavoro significativa nel mercato delle costruzioni sostenendo un programma di investimenti senza precedenti che il governo intende lanciare. Lo ha detto il primo ministro della Romania, Ludovic Orban, parlando all'emittente televisiva "Digi 24". "Solo per gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto per i prossimi dieci anni c'è bisogno di almeno 250 mila lavoratori oltre a quelli esistenti nel settore delle costruzioni. Naturalmente, tenendo conto anche del programma di investimenti nel campo delle infrastrutture energetiche, nel campo delle infrastrutture sanitarie. Vi ricordo che abbiamo firmato i contratti di finanziamento per i tre ospedali regionali di Craiova, Iasi e Cluj-Napoca, ci sono anche progetti per altri ospedali in altre importanti città della Romania, inoltre presteremo particolare attenzione agli investimenti sanitari e anche qui ci sono opportunità per trovare lavoro", ha detto Orban. (Rob)